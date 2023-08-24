بعد أزمة تسجيله .. هل يرحل ماركوس ألونسو عن صفوف برشلونة؟

هدى عزيز
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انتقالاتماركوس ألونسوبرشلونةالدوري الإسباني - لا ليجا

ماركوس ألونسو يضع أولويته البقاء داخل صفوف برشلونة.

لا يزال مستقبل ماركوس ألونسو مُعلقًا في برشلونة، حيث لم يُسجل حتى الآن في قائمة الفريق للموسم الحالي بسبب قواعد اللعب المالي النظيف.

وغاب ألونسو عن أول مباراتين لبرشلونة في الدوري الإسباني للموسم الحالي أمام خيتافي وقادش، وربما أيضًا في المباراة الثالثة أمام فياريال مما زاد الشعور بأن النادي قد عرضه للبيع في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

وبحسب ما نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا يشعر بالرضى على الرغم من عدم تسجيله، بالإضافة إلى رأي تشافي هيرنانديز الإيجابي تجاه اللاعب.

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وأشارت الصحيفة إلى أن ألونسو لا يفكر في الرحيل عن برشلونة، حيث قدم تضحية بالموسم الماضي باللعب في مركز الدفاع بدلًا من كونه ظهيرًا، بالإضافة إلى تجديد عقده لمدة موسم براتب أقل.

الجدير بالذكر أن أولوية ألونسو هي البقاء داخل كامب نو، على الرغم من أن هناك العديد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز مهتمة بالتعاقد معه.

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