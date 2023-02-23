بعد أزمة برشلونة .. فضيحة جديدة تهز أركان الكرة الإسبانية

تلاعب في إحدى مباريات كأس ملك إسبانيا

الشبهات أصبحت تحيط بالكرة الإسبانية من كل مكان، في البداية كانت أزمة برشلونة ودفع مبالغ للجنة التحكيم، والآن فضيحة بكأس ملك إسبانيا.

رابطة الدوري الإسباني تقدمت بشكوى رسمية إلى مركز الشرطة الوطنية للنزاهة الرياضية، بعد تلقيها معلومات من شخص مجهول، حول حدوث تلاعب في مباراة ليفانتي أمام هوراكان مليلية في كأس الملك لعام 2021.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إن محكمة إقليمية في مليلية فتحت تحقيقًا بخصوص المباراة التي انتهت بفوز ليفانتي 8/0، بوجود 6 متهمين من بينهم أحد اللاعبين السابقين بالفريق الخاسر.

وأوضحت أن الشرطة اعتقلت اللاعب يوم الثلاثاء بزعم مشاركته في التلاعب بعدة مباريات من أجل الاستفادة بنتائجها لربح الأموال في المراهنات.

ويأتي ذلك على خلفية إلقاء القبض على 23 شخصًا من بينهم لاعبو كرة قدم، كجزء من تحقيق في التلاعب بنتائج المباريات المختلفة في الكرة الإسبانية، حيث يشتبه في انتمائهم إلى عصابة جمعت حوالي 500 ألف يورو من خلال رهانات بسيطة مع مدفوعات لم يتم الكشف عنها للجهات الرقابية.

جدير بالذكر أن النسخة التي شهدت التلاعب المشتبه فيه، حصل عليها ريال بيتييس بعد فوزه على فالنسيا في المباراة النهائية.