بعد أزمة المونديال .. أونانا يعلن الاعتزال الدولي!

هيثم محمدهيثم محمد
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Andre Onana Cameroon 2022 World CupGetty
الكاميرون

حارس إنتر اشتبك مع مدربه سونج

أعلن نجم الكاميرون وإنتر أندريه أونانا اعتزال اللعب مع منتخب بلاده عقب الأزمة التي حدثت في كأس العالم قطر 2022.

ودخل الحارس في اشتباك مع مدربه ريجبورت سونج قبل اللقاء الثاني ضد صربيا قرر على إثره مغادرة قطر، وبالتالي غيابه عن اللقاء ومباراة البرازيل الأخيرة.

ونشر أونانا بياناً عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعية أكد فيه انتهاء رحلته مع المنتخب لأن مصلحة الفريق تأتي قبل مصلحته الشخصية.

وأوضح حارس أياكس السابق أنه سيستمر في متابعة بلاده ورفع علمها في كل مكان، ولكن لن يلعب بقميص الفريق مجدداً.

ولعب أونانا 34 مباراة بقميص الأسود غير المروضة، آخرها كان لقاء سويسرا في المونديال الذي انتهى بفوز الأخيرة بهدف نظيف.

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