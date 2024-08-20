بعد أزمة القرصنة.. برشلونة يستعيد بطل الأولمبياد!

دفعة قبل مواجهة بيلباو..

تلقت جماهير برشلونة نبأ سعيدًا قبل مواجهة أتلتيك بيلباو، يوم السبت المقبل، ضمن الجولة الثانية من الدوري الإسباني، علمًا بأن الفريق الكتالوني استهل الليجا بفوز صعب خارج الديار على حساب فالنسيا (2-1) في الجولة الأولى.

وحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن النادي الكتالوني سوف يستعيد جهود نجم الوسط فيرمين لوبيز، الذي غاب عن مواجهة فالنسيا بعد حصوله على إجازة للراحة، بعد تتويجه مع منتخب إسبانيا بأولمبياد باريس 2024.

وتأتي عودة لوبيز إلى البارسا، بعدما وقع في خطأ ساذج خلال متابعة مباراة فريقه ضد فالنسيا، إذ نشر صورة عبر حسابه على "إنستجرام" بها صورة التقطها من رابط لأحد المواقع التي تقوم بالبث المباشر بشكل غير قانوني لمباريات الدوري الإسباني، معلقًا عليها: "هيا يا فريق لننتصر".

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وبعد دقائق، حذف فيرمين المنشور، ونشر صورة أخرى لزملائه بالفريق وهم يقفون عند دائرة المنتصف، ويشجعهم للانتصار بالمباراة.

وقدم لوبيز أداء مميزًا مع منتخب إسبانيا في أولمبياد باريس، إذ سجل 6 أهداف في 6 مباريات، ليساهم بشكل كبير في الحصول على الميدالية الذهبية.

