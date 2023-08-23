بعد أزمة القبلة .. روبياليس يرفض الاستقالة واتجاه لعرض القضية على المحكمة

تصرف لويس روبياليس يُثير جدلًا واسعًا في عالم كرة القدم.

ما حدث في نهائي كأس العالم للسيدات بعد فوز المنتخب الإسباني أمام منتخب إنجلترا دفع إلى المطالبة بإقالة أو استقالة رئيس الاتحاد الإسباني، لويس روبياليس.

وعقب فوز إسبانيا في نهائي كأس العالم على إنجلترا بهدف نظيف، كانت اللقطة الأبرز هي تقبيل روبياليس للاعبة جيني هيرموسو بطريقة أثارت جدلًا واسعًا.

وفقًا لما نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن روبياليس لا يخطط لتوديع منصبه طواعية، وسيُقدم توضيحات يوم الجمعة في الجمعية العمومية الاستثنائية التي تم عقدها من قبل الاتحاد الاسباني لمناقشة مستقبله .

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وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة الإسبانية تنوي من خلال المجلس الأعلى للرياضة (CSD) أن تدرس قضية نقل أو عدم نقل كل ما حدث إلى المحكمة الإدارية الرياضية (TAD) وهي الهيئة التي يجب أن تقرر من عدمه تنحية أي شخص من نصبه.

وحسب التقرير فإن لجنة التنمية المستدامة وصلها ثلاث شكاوى مختلفة ضد لويس روبياليس، وهي الخطوة الأولى لوصول القضية إلى المحكمة، وإذا تم نقل الملف في النهاية، فيمكن لمجلس إدارة لجنة التنمية المستدامة أن يوقف الرئيس الحالي مؤقتًا، وهو الظرف الذي عانى منه أنجيل ماريا فيلار أيضًا في ذلك الوقت بسبب نشر تغريدة في منتصف حملته الانتخابية، حيث ينص قانون الرياضة الجديد على فرض عقوبات محتملة على القادة بسبب السلوكيات والأفعال سيئة السمعة والعامة، وتتراوح العقوبة بين عامين وخمسة عشر عامًا.

الهيئة العامة للمحكمة تتكون من فرانسيسكو دي ميجيل باجويلو، محامي الضمان الاجتماعي، إيفا فرنانديز، محامية الدولة، بيلار خواريز، أستاذة في جامعة كارلوس، وألفونسو راموس ديل مولينز، محامية الدولة، مارينا أديلا بورتا سيرانو، محامية الدولة، جييرمو دي بلاس بادوس، وهو أيضًا محامي الدولة.