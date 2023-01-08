بعد أزمة الساعات .. فضيحة جديدة لتوتي!

توتي تحت الملاحقة القانونية بسبب شكوك حول قيامه بعمليات مشبوهة.

بدأ محققو مكافحة غسيل الأموال في إيطاليا تدقيقًا على المعاملات المصرفية المشبوهة التي قام بها فرانشيسكو توتي أسطورة نادي روما.

صحيفة "La Verità" الإيطالية كشفت عن تورط توتي في معاملات مشبوهة، تم الإبلاغ عنها إلى ضباط مكافحة غسيل الأموال، وأن المحققين بدأوا بالفعل التدقيق في حساباته المصرفية.

وحسب التقرير، فقد أرسل توتي مبلغ 80 ألف يورو في أغسطس الماضي إلى شخص تعتبر حماته مقربة جدًا من أسطورة نادي روما، وفي اليوم نفسه، تم إرسال المبلغ إلى أحد أصدقاء توتي، وهو موظف بوزارة الداخلية.

بعد تقاعده كلاعب كرة قدم محترف، أصبح من حق توتي المقامرة، لكن المحققين لديهم شكوك بشأن الوجهة الحقيقية للأموال.

كما أشار التقرير إلى هناك المزيد من المعاملات المشبوهة التي تبلغ قيمتها الملايين، والتي تشمل توتي وأحد المقربين منه، والتي تشمل العديد من الشركات التي تمتلك كازينوهات في لاس فيجاس ولندن، ومونتي كارلو.

ومن جانبهم، نفى مديرو المخاطر العاملين لدى توتي تلك المزاعم، وأوضحوا أن أسطورة روما قد دفع مبالغ لتمويل سهراته في تلك الكازينوهات باعتباره من عشاق القمار.

وليست هذه أولى الفضائح التي يتورط فيها توتي مؤخرًا، وذلك بعدما انفصل عن زوجته بعدما زعم أسطورة روما أنها سرقت ساعات "رولكس" الخاصة به، الأمر الذي جعله يحتجز جميع حقائب يديها كـ"رهن" لحين استعادة الساعات المسروقة من وجهة نظره.