بعد أربع سنوات من وفاته .. كارديف يدفع قيمة صفقة سالا!

نادي كارديف سيتي سيضطر إلى دفع تعويض إلى نظيره نانت بسبب صفقة الأرجنتيني الراحل إيميليانو سالا.

سيضطر نادي كارديف سيتي الويلزي إلى دفع ستة ملايين يورو إلى نادي نانت الفرنسي، نظير صفقة انتقال الأرجنتيني الراحل إيميليانو سالا إلى الفريق الويلزي.

صفقة المهاجم الأرجنتيني السابق لم تكتمل بعد وفاته في يناير 2019 في حادث تحطم طائرة أثناء توجهه من فرنسا إلى إنجلترا لإتمام انتقاله إلى كارديف سيتي، والذي كان قد وقع معه للتو مقابل 17 مليون يورو في ذلك الوقت.

ورفض كارديف سيتي لاحقًا دفع الرسوم المتفق عليها، مؤكدًا أن الصفقة لم تكتمل بسبب وفاة سالا.

لكن الاتحاد الدولي لكرة القدم أصدر قرارًا بأحقية نانت في القسط الأول المتفق عليه في ذلك الوقت، وهو ستة ملايين يورو.

فيما رفضت محكمة التحكيم الرياضي استئناف كارديف سيتي الذي تقدم به في أغسطس من العام الماضي، مقدرةً أن الصفقة تمت بالفعل رغم وفاة المهاجم.

كارديف سيتي في 2019 كان أحد الفرق المتنافسة في الدوري الإنجليزي، لكنه الآن ينشط في دوري الدرجة الأولى "تشامبيونشيب"، ويطالب الفريق الويلزي بتعويض قدره 90 مليون يورو من نانت، على أساس أن وفاة سالا كانت سببًا غير مباشر لهبوط الفريق.