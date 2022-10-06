بعد انطلاقته الرائعة للموسم .. نيمار: هذه هو مستواي الطبيعي!

نيمار يرى أنه في مستواه الطبيعي

يدعي نجم فريق باريس سان جيرمان، نيمار، أنه لا يمر بفترة مختلفة حاليًا مع الفريق الفرنسي، بل أنه في مستواه الطبيعي الذي انضم به.

ويقدم النجم البرازيلي مستوى مميز للغاية هذا الموسم حتى الآن، حيث يتألق بصورة لافتة جذبت الأنظار رفقة زميله الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ماذا قال نيمار؟

في حديثه مع "PSG TV"، حاول نيمار أن يوضح أنه لم يتغير كثيرًا عن الأداء السابق الذي كان يقدمه للفريق الفرنسي وقت انضمامه في البدايات.

حيث قال البرازيلي: "لا أعتقد أن هناك نيمار جديد، أعتقد أن الأمور قد سارت في مكانها الصحيح. لقد بدأت بداية جيدة جدًا للموسم، مثل بدايتي عندما جئت إلى هنا وفي أول عامين أو ثلاثة أعوام".

وواصل: "أنا سعيد للغاية ببدء الموسم بالأهداف، والتمريرات الحاسمة، ومساعدة الفريق بأفضل ما أستطيع، وآمل أن أحظى بموسم رائع وأستمر على هذا المنوال حتى النهاية".

ماذا عن موسم نيمار حتى الآن؟

عانى نيمار في الموسم الماضي وانخفض مستواه بصورة كبيرة للغاية، وطالبت جماهير باريس سان جيرمان بخروجه من الفريق الفرنسي.

لكنه عاد في الموسم الحالي بشكل جديد وأداء رائع مع قدوم المدرب كريستوف جالتييه الذي غير من منظومة الفريق الباريسي.

وانضم نيمار لزميله السابق في برشلونة، ليونيل ميسي، الذي يساعده بصورة كبيرة نحو تسجيل وصناعة الأهداف، في تقديم العروض المبهرة هذا الموسم.

حيث سجل البرازيلي حتى الآن 11 هدفًا وقدم 9 تمريرات حاسمة لزملائه من خلال 13 مباراة، ويطمح في المواصلة وتحقيق الألقاب.