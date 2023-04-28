بعد انتهاء صراعهما في دوري الأبطال.. حرب بين مانشستر سيتي وبايرن ميونخ على نجم وسط تشيلسي

نجم تشيلسي نقطة صراع جديدة بين السيتي وبايرن

بعد نهاية المنافسة بين مانشستر سيتي وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا، وتأهل النادي الإنجليزي للدور التالي من البطولة، اتجه الفريقين لصراع جديد في سوق الانتقالات الصيفية القادم.

مانشستر سيتي تفوق في الصراع الرياضي بالفوز ذهابًا على ملعب الاتحاد بثلاثية دون رد، بينما انتهى لقاء الإياب بالتعادل الإيجابي 1/1، ليتأهل السيتي لمواجهة ريال مدريد في نصف نهائي دوري الأبطال.

وكشفت مصادر صحفية أن الصراع الجديد بين الفريقين سيكون على التعاقد مع ماتيو كوفاتشيتش متوسط ميدان تشيلسي، حيث يبحث الفريقين عن تعزيز نقاط ضعفهم استعدادًا للموسم المقبل.

وبحسب موقع "N1" البوسني فإن وكلاء كوفاتشيتش كانوا في لندن للتفاوض مع سيتي للانضمام إلى فريق جوارديولا الموسم المقبل، لأن المدرب الإسباني يريد الكرواتي في فريقه.

من ناحية أخرى كان توماس توخيل مدرب بايرن ميونخ، يتوقع عودة العمل مع لاعب كرة القدم الكرواتي لكن هذه المرة في ألمانيا.

وبحسب شبكة "سبورت 1" الألمانية تحدث توخيل وكوفاسيتش بالفعل عن العمل سويًا بعيدًا عن تشيلسي.

يذكر أن لاعب خط الوسط الكرواتي، حيث خاض هذا الموسم 34 مباراة ساهم فيهم بهدفين بينما صنع هدفًا واحدًا.