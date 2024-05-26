"بعد انتظار طويل" .. اتحاد الكرة يكشف موعد نهائي كأس الملك بين الهلال والنصر!

الحادية عشرة للهلال أم السابعة للنصر؟

استقر الاتحاد السعودي لكرة القدم، على موعد المباراة النهائية على لقب كأس خادم الحرمين الشريفين، لموسم 2023-2024، والتي تجمع بين فريقي الهلال والنصر.

وتحت رعاية مقام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، تقام المباراة النهائية على كأس خادم الحرمين الشريفين، في التاسعة مساء الجمعة المُقبلة، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

ويسعى الهلال للحفاظ على لقب كأس الملك، الذي توج به في الموسم الماضي، للمرة العاشرة في تاريخه، من أجل السعي نحو الاقتراب من الرقم القياسي المُسجل باسم الأهلي، صاحب الرصيد الأكبر من التتويجات باللقب، برصيد 13 مرة، فيما يطمح النصر للفوز بالكأس، للمرة السابعة، والأولى منذ موسم 1990.

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ومن المقرر أن ينضم لاعبو الهلال والنصر، إلى معسكر المنتخب السعودي في الرياض، يوم الأحد 2 يونيو، بعد منحهم يوم السبت إجازة، في أعقاب فراغهم من المشاركة مع أنديتهم في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وحجز الهلال مقعدًا في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز على الاتحاد، في نصف النهائي، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، بنتيجة (2-1)، فيما تأهل النصر إلى النهائي على حساب الخليج بنتيجة (3-1).

ويشهد نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ختام الموسم الرياضي 2023-2024، فيما تنتهي منافسات دوري روشن السعودي، غدًا (الإثنين)، مع ختام مباريات الجولة 34 من المسابقة.