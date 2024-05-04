بعد الوصول إلى خليفة كلوب.. ليفربول يستقر على بديل محمد صلاح!

المصري لم يعد كما كان في قلعة الريدز

يمثل الياباني تاكيفوسا كوبو نجم ريال سوسييداد حلًا سحريًا لليفربول في حال الرغبة في حل مشكلة محمد صلاح الذي يدخل عامه الأخير في عقده بنهاية الموسم.

كوبو الذي يقدم أداءات ممتازة مع سوسييداد هذا الموسم، يعد من أكثر المواهب الجذابة في الدوري الإسباني وأوروبا بشكل عام.

اللاعب الدولي الياباني البالغ من العمر 22 عامًا، قد يصل إلى ليفربول الموسم المقبل حال استقرار آرني سلوت على الحصول على خدماته، يرون فيه البديل المميز لمحمد صلاح.

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قد يكون هذا خلال الصيف المقبل وفقًا لموقع "ليفربول إيكو"، ليفربول يريد دخول الموسم المقبل وقد حل مشكلة الاعتماد على المصري البالغ من العمر 32 عامًا.

حتى لو انتظر "الريدز" الموسم بعد المقبل، فسيكونون قد حلوا مشكلة محمد صلاح ورغبته في الرحيل إلى الأبد، وبأفضل شكل ممكن، بلاعب أصغر من صلاح حين أتى في أول موسم له إلى ليفربول.

حتى لو أتى الموسم المقبل وبقي صلاح، من الجيد أن يضيف ليفربول إلى تشكيلته لاعبًا بتلك الديناميكية والمهارة والقدرات الفائقة.