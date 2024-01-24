بعد الوداع المهين لأمم إفريقيا ..بلماضي يُخبر محرز ورفاقه بالقرار النهائي لمستقبله مع الجزائر!

وداع مبكر لأبطال نسخة 2019

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أخبر جمال بلماضي مدرب المنتخب الجزائري اللاعبين بفريقه، بقراره النهائي بالرحيل عن منصبه بعد الخروج المبكر من كأس الأمم الإفريقية.

الجزائر سقطت في مفاجأة مدوية أمام موريتانيا، أمس، الثلاثاء، بهدف دون رد، لتودع الكان من دور المجموعات بعد احتلالها المركز الأخير بالمجموعة الرابعة.

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موقع "RMC" قال إن بلماضي أخبر اللاعبين باستقالته في غرفة تبديل الملابس بعد المباراة وسط حالة من الإحباط سادت الأجواء.

وأوضحت أن بلماضي أخبر أعضاء الفريق بكافة التفاصيل الخاصة بهذا القرار، وتحدث معهم بشكل منفرد وعلى رأسهم قائد الفريق رياض محرز.

ومن المقرر أن يعلن المدرب الجزائري عن استقالته بشكل رسمي فور عودة الفريق من كوت ديفوار بعد انتهاء رحلته في أمم إفريقيا.

وكان بلماضي قد قال في المؤتمر الصحفي بعد الخسارة من موريتانيا إنه سيحسم مستقبله مع الفريق بعد العودة للجزائر، ولكن يبدو أنه اتخذ قراره النهائي بالفعل.

يذكر أن صاحب الـ47 سنة تولى تدريب الجزائر في أغسطس 2018 وقاد الفريق للفوز بأمم إفريقيا التي أقيمت بمصر في 2019.

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