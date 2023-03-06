بعد الهروب من دكة جوارديولا .. كانسيلو مُحبط في بايرن ميونخ!

تصرفات كانسيلو السيئة تجعله حبيس الدكة!

يعيش جواو كانسيلو لاعب مانشستر سيتي المعار إلى بايرن ميونخ أوقات سيئة للغاية في مسيرته المهنية، التي كانت لامعة بشدة في السنوات الماضية.

الجناح البرتغالي غادر مانشستر سيتي في سوق الانتقالات الشتوية الماضي بعد أن طلب منه بيب جوارديولا الرحيل، بسبب غضبه من قلة دقائق اللعب التي يحصل عليها بعد استئناف النشاط الكروي عقب نهاية كأس العالم 2022، وانضم كانسيلو إلى بايرن على سبيل الإعارة ليبدأ مسيرته الجديدة في ألمانيا بشكل جيد، إلا أن الأمور ساءت مؤخرًا.

ووفقًا لصحيفة "بيلد" الألمانية، قد فقد كانسيلو أعصابه خلال جلسة التدريب التي شارك فيها اللاعبون الذين لم يبدأوا في مباراة السبت الماضي ضد شتوتجارت.

وأشار التقرير الألماني إلى أنه خلال إحدى جلسات التدريب، لم يتمكن البرتغالي من قمع إحباطه وبطريقة سيئة أرسل الكرة إلى خارج الملعب.

بالرغم من أن الأحداث حدثت خلف الأبواب المغلقة وفي جلسة تدريبية مما قد تكون العواقب أقل، ولكن قد يتزامن هذا مع فقدان كانسيلو للمحبة مع زملائه في الفريق أو بين المشجعين.

و بالرغم من أنه بعد انضمامه قام بتمريرات حاسمة في أول مباراتين لعبهما مع الفريق البافاري بدأ تأثير البرتغالي يتلاشى فبعد المشاركة لمدة شوط أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، ظهر بديلاً ضد بوروسيا مونشنغلادباخ وأونيون برلين ولم يشارك ضد شتوتجارت.

بينما كشف الصحفي الألماني فلوريان بليتنبيرج أن كانسيلو سيفقد دوره في بايرن ميونخ الذي قرر اللعب بثلاث قلوب دفاع في الفترة القادمة وتفضيل جوسيب ستانيشيتش في الخط الخلفي، مع الهجوم بألفونسو ديفيس وكينجسلي كومان.

وأشار صحفي شبكة "سكاي سبورتس" أن بايرن ميونخ يرى جواو كظهير أيمن مثالي، لكنه ليس ضمن الخطة الموضوعة في الوقت الراهن، مما أصابه بالإحباط.