بعد الهجوم على فليك .. إدارة برشلونة تبرر تصريحات المدرب "الفظة" ضد قائد الفريق

انتقادات واسعة طالت المدرب الألماني...

أوضحت إدارة برشلونة، حقيقة تصريحات هانسي فليك، المدير الفني للفريق الكتالوني، التي تم وصفها بـ"الفظة" ضد سيرجي روبرتو، قائد الفريق "المنتهي عقده"، والتي سببت موجة كبيرة من الغضب.

وأثناء تقديم المدرب الألماني للجماهير، قال باللغة الإنجليزية في تصريحات صحفية، عند سؤاله عن مستقبل اللاعب الإسباني: "إنه ليس جزءًا من الفريق".

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن مصدر من داخل الفريق الكتالوني، كشف أن تصريح المدرب الألماني، كان بسبب مشكلة لغوية ولم يرغب في الحديث أكثر عن الأمر.

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ولم يحسم اللاعب صاحب الـ 32 عامًا، مستقبله بشأن الاستمرار مع برشلونة أو الرحيل، ولكن أشارت التقارير الصحفية الإسبانية، إلى أن روبيرتو بعد تصريحات فليك، قد قرر منافشة العروض الأخرى التي تلقاها.

وكانت إدارة برشلونة، متمثلة في ديكو، المدير الرياضي قد اجتمعت بالفعل مع ممثلي اللاعب لإخبارهم بعرض الفريق لتجديد العقد بين الطرفين، والذي انتهى في 30 يونيو الماضي، ولكن بشروط قاسية.