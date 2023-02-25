بعد النكسة الأوروبية .. برشلونة يبحث عن وديات لجمع بعض الأموال!

ليست المرة الأولى التي يمر فيها النادي بهذه الورطة

يمر نادي برشلونة الإسباني بانتكاسة جديدة، ولكن هذه المرة على المستوى القاري بعد الخروج أمام مانشستر يونايتد بتصفيات خروج المغلوب بالدوري الأوروبي.

الخروج الأوروبي له خسائر رياضية واضحة بضياع حلم التتويج على فريق المدرب تشافي هيرنانديز، ولكن هناك بعض الخسائر المالية الأخرى التي ستضر بالنادي.

وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إلى أن برشلونة كان يعتمد على ضخ بعض الأموال إلى خزينته من خلال دوري أبطال أوروبا، لكنه خرج من المسابقة ليكون البديل هو التتويج بالدوري الأوروبي لجمع بعض الأموال التي تنعش خزينته أيضًا ولكن بدرجة أقل.

وبعد النكسة الأخيرة أمام الشياطين الحمر، سيخسر برشلونة مبلغ 26 مليون يورو، لذلك سيبحث عن فرص لخوض بعض المباريات الودية خارج قارة أوروبا لتعويض هذه الخسائر المالية، واستغلال عدم لعب الفريق لأي مباراة بمنتصف الأسبوع لفترات طويلة لما تبقى من الموسم الحالي.

ولن تكون هذه المرة الأولى التي يسعى فيها برشلونة للحصول على دخل من خلال المباريات الودية بنهاية الموسم لعدم تمكنه من الوفاء بالميزانية، حيث سبق أن سافر الفريق إلى أستراليا العام الماضي لخوض لقاء ودي ضد فريق مجمع من أندية الدوري الأسترالي، وهو ما جلب لخزينة النادي مبلغ 5 ملايين جنيه استرليني.