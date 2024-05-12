"بعد النصر" .. كأس الدوري يشجع الهلال على تغيير خطة استمرت عامًا كاملًا!

ماذا يحدث في آخر جولات دوري روشن؟

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استقرت إدارة نادي الهلال، على تعديل خطتها بعد مرور عام، إثر نجاح الفريق الأول لكرة القدم، في حسم لقب دوري روشن السعودي، قبل ثلاث جولات على نهاية الموسم.

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وحقق الهلال إنجازات تاريخية، تحت قيادة المدير الفني جورج جيسوس، بعدما أصبح صاحب أعلى رصيد نقطي في موسم واحد بتاريخ الدوري السعودي، بوصوله إلى 89 نقطة من 31 مباراة، كما تمكن البرتغالي من قيادة الزعيم لدخول موسوعة جينيس، بتسجيل 34 فوزًا على التوالي في جميع المسابقات، ليصبح أكبر رصيد من الانتصارات المتتالية في كرة القدم.

وذكرت صحيفة "الرياضية" أن إدارة الهلال تتجه، بالتنسيق مع الأجهزة الفنية والإدارية في فريق الكرة، للاستعانة بالحكام السعوديين خلال المباريات المتبقية من مسابقة دوري روشن السعودي، بعد ضمان اللقب، ليعود الحكم المحلي لقيادة مباريات الهلال في الدوري بعد عام.

وتفضل إدارة الهلال عدم استقطاب حكام أجانب في مباراتي الطائي والوحدة، في الجولتين 33 و34 من دوري روشن السعودي، بعد ضمان اللقب، فيما كانت مواجهة الرائد، بالجولة 30 من الموسم الماضي، والتي أقيمت في 31 مايو 2023، آخر مباراة لم تطلب فيها الإدارة حكامًا أجانب، والتي فاز فيها الهلال بنتيجة (3-2).

ويحل الهلال ضيفًا على النصر، على ملعب مرسول بارك، يوم الجمعة المقبلة، في قمة الجولة 32 من مسابقة دوري روشن السعودي، قبل أن يختتم موسم التتويج بمواجهتي الطائي والوحدة، في 23 و27 مايو الجاري.

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جدير بالذكر أن الهلال لعب مباراتي كأس الدرعية للسوبر السعودي، التي أقيمت في مدينة أبوظبي الإماراتية، بصافرة سعودية، حيث فاز على النصر بنتيجة (2-1)، في نصف النهائي، ثم اكتسح الاتحاد في المباراة النهائية بنتيجة (4-1).

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