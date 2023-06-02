بعد النابت والرشيدي وعطيف .. الأهلي يتوصل لاتفاق مع هدفه المحلي الجديد

الأهلي يغزو السوق المحلية في السعودية

يُواصل الأهلي غزو السوق المحلي في الدوري السعودي لدعم صفوفه استعدادًا لعودته إلى دوري روشن الموسم القادم عقب تتويجه بلقب دوري يلو الأسبوع الماضي.

الأهلي كان قد ضم رسميًا الثلاثي سميحان النابت وفهد الرشيدي وعبد الله عطيف بعد نهاية عقودهم مع التعاون والهلال على الترتيب، ويرتبط الفريق بأكثر من لاعب سعودي آخر على رأسهم فراس البريكان مهاجم الفتح وفهد المولد نجم الشباب.

صحيفة الرياضية السعودية أفادت أن الصفقة الرابعة باتت على أعتاب الإعلان عنها رسميًا، حيث توصل الأهلي لشبه اتفاق مع نواف العابد لاعب الهلال والشباب السابق على توقيع عقد يمتد لموسم واحد مع إمكانية التجديد لآخر.

وأفادت أن اللاعب الذي فسخ عقده مع الليوث في إبريل الماضي بالتراضي لا يفصله على الانضمام رسميًا للفريق الجداوي سوى بعض التفاصيل المالية البسيطة، حيث دخلت المفاوضات مرحلة متقدمة كثيرًا وتم الاتفاق على غالبية بنود العقد.

يُشار إلى أن العابد انضم للشباب قادمًا من الهلال في أكتوبر 2020 وقد لعب معه 49 مباراة في جميع البطولات، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 9.