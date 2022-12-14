بعد المُلاكم المكسيكي .. ملكة جمال كرواتيا تُهاجم الأرجنتين!

غضب كرواتي على الأرجنتين وميسي

منذ انطلاق كأس العالم 2022 بقطر جذبت إيفانا نول عارضة الأزياء وملكة جمال كرواتيا انتباه المعجبين لجمالها وأصبحت من المشاهير، حيث تجاوز عدد متابعيها على حسابها في منصة "إنستجرام" مليوني متابع وأصبحت معروفة باسم "صديقة كأس العالم".

إيفانا نول التي كانت حاضرة لدعم بلادها من مدرجات استاد لوسيل، لم تستطع مقاومة الرغبة في انتقاد منتخب الأرجنتين وليونيل ميسي مثل المُلاكم المكسيكي كانيلو ألفاريز الذي هاجم قائد بلاد الفضة في وقتٍ سابق.

وعند الخروج من ملعب لوسيل حيث خسرت كرواتيا 3-0 أمام الأرجنتين، لم تستطع العارضة الكرواتية أن تُخفي انزعاجها واعترفت بأنها حزينة على الهزيمة، حيث أكدت أن الأرجنتين ليست فريقًا جيدًا، بالإضافة إلى أنها ترى أن الكروات قد مروا بيوم سيء.

وقالت عارضة الأزياء في مقطع فيديو نشرته شبكة "TUDN" المكسيكية: "لا أعتقد أن الأرجنتين فريقًا جيدًا، لم نكن في يومنا لهذا فازوا وهذا كل شيء".

يذكر أن كرواتيا تلعب مع الخاسر من فرنسا والمغرب لتحديد المركز الثالث في المونديال، بينما الأرجنتين تنتظر المنتصر لمواجهته في النهائي.