بعد المطالبات برحيله .. خطوة حاسمة من عمر السومة

عمر السومة في طريقه إلى العربي القطري

منذ عودته مرة أخرى إلى فريقه الأهلي بعد نهاية إعارته للعربي القطري، لم يجد النجم السوري عمر السومة الاستقبال الجيد من جانب مشجعي النادي، حيث هناك من اتهمه بالخيانة، وطالب عدد كبير منهم بضرورة رحيله.

وأكدت صحيفة "الرياضية" على أن عمر السومة قام بتوقيع مخالصة مالية مع النادي الأهلي، خلال آخر ساعات من مساء أمس الأربعاء، ليكون لاعبًا حرًا.

وأضافت الصحيفة أن السومة تنازل عن 1.5 مليون دولار، تمثل المتبقي من مستحقاته المالية السابقة مع النادي، كما تنازل عن رواتبه المتبقية في العام الأخير من عقده للموسم المقبل.

ومن المقرر أن يُغادر عمر السومة إلى قطر خلال الساعات المقبلة، من أجل التوقيع بشكل رسمي على عقود انتقاله إلى العربي القطري، الذي تألق معه الموسم الماضي، ونجح في احتلال المركز الثاني في قائمة هدافي دوري نجوم قطر.

يأتي ذلك بعدما استبعدت إدارة الأهلي السومة من قائمة المعسكر الذي يقام حاليًا في النمسا، استعدادًا للموسم المقبل 2023-2024، بعد العودة مرة أخرى إلى دوري روشن السعودي للمحترفين.