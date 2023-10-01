بعد الكلاسيكو الأخير .. جماهير ريال مدريد تطلب من بيريز إعادة ابن لا ماسيا!

هل يستجيب رئيس الملكي؟!

يبدو أن طلبات جماهير ريال مدريد في سوق الانتقالات لا تنتهي، فلا ننفك ننتهي من أخبار كيليان مبابي وارتباطه بالملكي حتى يطالب المشجعون بلاعب آخر.

آخر طلبات جماهير ريال مدريد من فلورنتينو بيريز ارتبطت بلاعب سابق في برشلونة، لعب لصالح الملكي بالفعل خلال السنوات الماضية.

جاء هذا بعد مباراة الكلاسيكو الأخيرة بين ريال مدريد وبرشلونة في كرة السلة والتي انتهت لصالح الملكي، حيث هتفت الجماهير في وجود بيريز باسم الياباني تاكيفوسا كوبو.

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النجم المتألق حاليًا في صفوف ريال سوسييداد سجل أربعة أهداف وصنع هدفًا وحيدًا هذا الموسم في ست مباريات بالدوري الإسباني.

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جدير بالذكر أن ريال مدريد لا يملك حق إعادة شراء كوبو من ريال سوسييداد، لكن الشرط الجزائي في عقده يبلغ 60 مليون يورو، ويستطيع الملكي ضمه مقابل 30 مليونًا فقط، حيث لديهم حق بالحصول على 50% من قيمة إعادة البيع.