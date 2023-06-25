بعد الفشل في ضم بروزوفيتش .. برشلونة يحدد بديلين آخرين لسيرجيو بوسكيتس!

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة لا يزال يحاول إيجاد بديلًا للنجم سيرجيو بوسكيتس الذي رحل عن صفوفه هذا الموسم.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن النادي الكتالوني لا يزال يحاول مع الثنائي مارسيلو بروزوفيتش ومارتن زوبيمندي، بالرغم من صعوبة عملية ضمهما.
وأوضحت الصحيفة أن النادي الكتالوني قد أدخل ثنائيًا جديدًا في حساباته من أجل ضم أحدهما في الصيف القادم لتعويض رحيل بوسكيتس الأخير.
وأكدت الصحيفة نقلًا عن جيرارد روميرو المقرب من إدارة النادي الكتالوني أن الثنائي هما داني باريخو لاعب فياريال وأوريول روميو نجم جيرونا.
جدير بالذكر أن برشلونة كان قد حسم بالفعل عدة صفقات هذا الموسم على رأسهم إلكاي جوندوان وإينييغو مارتينيز، ويقترب من خسارة اللاعب مارسيلو بروزوفيتش لصالح النصر السعودي.
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