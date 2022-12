متأثرًا بدموعه.. مارتينيز يعلن استقالته من تدريب المنتخب البلجيكي

أعلن مدرب المنتخب البلجيكي روبيرتو مارتينيز استقالته من منصبه الفني مع فريق الشياطين الحمر بعد الفشل في التأهل إلى دور الـ 16 من بطولة كأس العالم قطر 2022.

المنتخب البلجيكي ظهر بأداء سيئ للغاية في مونديال قطر، حيث انتصر في أول لقاء ضد كندا دون تقديم ما يشفع لذلك، ثم الخسارة أمام المغرب بثنائية، وفي الأخير التعادل أمام كرواتيا وتوديع البطولة.

مارتينيز تحدث بعد اللقاء وأعلن رحيله بشكل رسمي عن تدريب المنتخب البلجيكي، حيث قال وهو متأثرًا بدموعه: "كانت هذه آخر مباراة لي مع المنتخب الوطني".

Roberto Martinez has stepped down from his position as Belgium boss 🇧🇪#WorldCup pic.twitter.com/EmzNNtdOiW