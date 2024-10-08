بعد الفحص الطبي .. بايرن ميونخ يحسم الجدل بشأن استمرار هاري كين في معسكر إنجلترا

ضوء أخضر

أعطى نادي بايرن ميونخ الألماني، الضوء الأخضر لنجمه الإنجليزي هاري كين للمشاركة مع منتخب بلاده في التوقف الدولي الجاري.

وانتظم لاعبو منتخب إنجلترا في معسكر مغلق استعدادًا لمواجهة اليونان وفنلندا، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من المجموعة الثانية بالمستوى الثاني من دوري الأمم الأوروبية.

وأصدر العملاق البافاري بيانًا رسميًا، أوضح خلال التشخيص الطبي لحالة هاري كين، بعد تعرضه لإصابة في مباراة آينتراخت فرانكفورت الأخيرة.

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وخرج هاري كين مصابًا في الدقيقة 72 من مباراة فريقه أمام آينتراخت فرانكفورت، الأحد الماضي، والتي انتهت بالتعادل (3-3)، في قمة منافسات الجولة السادسة من الدوري الألماني "البوندسليجا".

وقال بايرن ميونخ في بيان رسمي: "أظهر الفحص الذي أجراه أطباء المنتخب الإنجليزي لكرة القدم أن هاري كين لا يعاني من إصابة هيكلية".

وأضاف: "سيبقى مهاجم نادي بايرن ميونخ، الذي تم استبداله بسبب إصابة في مباراة ضد آينتراخت فرانكفورت، داخل معسكر منتخب إنجلترا للمباريات الدولية المقبلة".

ويعاني منتخب إنجلترا من غياب الثلاثي، إيزري كونسا وكوبي ماينو ومورجان جيبس وايت، بسبب الإصابة، حسبما أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بينما رفض لي كارسلي، المدرب المؤقت للأسود الثلاثاء، استدعاء لاعبين جدد لقائمة الفريق.

ويحتل منتخب إنجلترا وصافة المجموعة الثانية في المستوى الثاني، برصيد 6 نقاط، بفارق الأهداف عن اليونان، بعدما حقق الأسود الثلاثة الفوز على أيرلندا وفنلندا بنفس النتيجة (2-0).