بعد إلغاء السقف الأعلى للرواتب .. المريسل: 4 لاعبين هم الأكثر استفادة

أعلن اتحاد كرة القدم السعودي رسميًا مساء أمس إلغاء السقف الأعلى للرواتب الخاص باللاعبين السعوديين، واستحدث بدلًا منه "اللعب المالي العادل".

وقد أثار القرار جدلًا في الشارع والإعلام الرياضي السعودي، ما بين مؤيد ومعارض، وكان الإعلامي عبد العزيز المريسل بين المعارضين، حيث انتقد القرار وأشار إلى استفادة 4 لاعبين منه.

ماذا قال المريسل عن إلغاء السقف الأعلى للرواتب؟

الإعلامي النصراوي طالب أولًا اتحاد كرة القدم بتطبيق قراره الجديد بدءًا من الموسم القادم، مشيرًا إلى صعوبة التعديل في اللوائح خلال الموسم الرياضي.

وقد انتقد القرار الصادر من اتحاد الكرة، مؤكدًا أن السقف الأعلى للرواتب قلص الكثير من ديون الأندية السعودية، واصفًا إلغائه بأنه "فتح لثغرة تم غلقها".

الاستاذ @Yalmisehal

أليس من المنطق اذا تم تعديل لائحة وسط الموسم أن يتم إعتمادها في الموسم الجديد !؟

لا أتذكر أن اللائحة اذا عدلت تم اعتمادها فوراً !!!

لماذا تستعجلون على ذلك !؟

ثم تحديد السقف الأعلى للاعبين حد كثير من الديون للأندية ، لماذا تعيدون فتح ثغرة تم إغلاقها !؟

. https://t.co/ySAUZxztUD — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) November 28, 2021

كما أشار في تغريدة أخرى إلى أن هناك 4 لاعبين هم الأكثر استفادة من هذا القرار الخاص باللاعبين السعوديين، وهم ثلاثي الهلال، محمد كنو وسالم الدوسري ومحمد البريك، بجانب نجم الاتحاد سعود عبد الحميد، مؤكدًا أنهم سيُجددون عقودهم لـ3 سنوات قادمة على الأقل.

اكثر اللاعبين مستفيدين من قرار إلغاء السقف الأعلى للعقود هم :

سالم الدوسري

محمد كنو

محمد البريك

سعود عبدالحميد

و بالتالي أستطيع القول مبروك للاعبين تجديد عقودهم لمدة ثلاث سنوات كأقل تقدير

. https://t.co/ySAUZxztUD — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) November 28, 2021

ما هو قرار الاتحاد السعودي الجديد الخاص بالسقف الأعلى للرواتب؟

الاتحاد السعودي لكرة القدم وحسب بيانه الرسمي يوم أمس اعتمد التعديلات الجديدة على لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم والتي سيتم تطبيقها رسميًا اعتبارًا من اليوم الإثنين، مشيرًا إلى أن أبرزها إلغاء السقف الأعلى لعقود اللاعبين المحترفين السعوديين والمواليد والمطبق منذ عام 2015.

وأقر الاتحاد من جانب آخر إنشاء لجنة مؤقتة باسم "اللجنة التأسيسية لقانون اللعب المالي العادل" تتولى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة الخيارات القائمة ووضع الخطط الملائمة وإعداد لائحة اللعب المالي العادل وتقديم التوصيات النهائية لمجلس الإدارة، على أن يتم الإعلان لاحقًا عن أعضاء اللجنة.

وأوضح بيان الاتحاد أن تلك الخطوة تأتي ضمن الجهود المبذولة من الجهات المسؤولة لإيجاد وتفعيل أدوات

رقابية فاعلة على الشؤون المالية، ولتعزيز مبدأ الشفافية في التعاملات المالية، وذلك بعد دراسة الأمر مع خبراء في الاتحاد الدولي لكرة القدم.

اقرأ أيضًا |