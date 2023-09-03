بعد العودة للطريق الصحيح .. ضربة قوية لليفربول بإصابة نجم الفريق!

ضربة موجعة لدفاع الريدز...

الأخبار السعيدة لا تكتمل في ليفربول، فبعد الفوز على أستون فيلا، في الدوري الإنجليزي، كشف يورجن كلوب مدرب الفريق، عن إصابة واحد من نجوم الفريق.

ونجح ليفربول في الفوز على أستون فيلا، بثلاثة أهداف دون رد، ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب آنفيلد.

وكشف يورجن كلوب، في تصريحات عقبت اللقاء، عن إصابة ألكساندر أرنولد، وخضوعه للمزيد من الفحوصات الطبية، للوقوف على مدى خطورة الإصابة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الظهير الإنجليزي غادر بالفعل المباراة في الدقيقة 66، متأثرًا بإصابته التي كانت في أوتار الركبة، بحسب ما ذكره مدربه يورجن كلوب.

وقال كلوب في تصريحات عقبت اللقاء: "لا أعرف بالضبط طبيعة إصابة أرنولد، لقد سألته بعد خروجه، وأخبرني أنها في أوتار الركبة، ولكن اللاعب يعتقد أن الإصابة ليست خطيرة للغاية، سيتعين علينا الانتظار كي يخضع لمزيد من الفحوصات للوقوف على مدى وقوة إصابته".

وستحدد الفحوصات الطبية، موقف اللاعب صاحب الـ 22 عامًا، من المشاركة مع منتخب بلاده في فترة التوقف الدولي القادمة، والتي سيلعب فيها المنتخب الإنجليزي أمام أوكرانيا واسكتلندا.