بعد العقوبة.. جماهير إيفرتون تنفجر ضد الاتحاد الإنجليزي

غضب كبير من جماهير التوفيز بعد قرار رابطة الدوري الإنجليزي...

انفجرت جماهير إيفرتون، غضبًا ضد قرار رابطة الدوري الإنجليزي بعقوبة الفريق وخصم النقاط، قبل مواجهة فريقها مع مانشستر يونايتد، في الجولة الثالثة عشر من البريميرليج.

واستضاف إيفرتون، نظيره مانشستر يونايتد، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي، والتي انتهت بفوز الشياطين الحمر بثلاثة أهداف دون رد.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي، قد قررت توقيع عقوبة خصم 10 نقاط، على إيفرتون بسبب خرق قواعد اللعب المالي النظيف، بعد تجاوز الفريق الحد المسموح له بالخسارة المالية.

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وكانت الرابطة قد سمحت للأندية بخسارة ما يصل إلى 105 ملايين جنيه إسترليني كحد أقصى في فترة ثلاث سنوات، ولكن إيفرتون تجاوز الحد المسموح بـ 19.5 مليون جنيه إسترليني.

ومن جانبها اعترضت جماهير، الفريق الإنجليزي، على قرار الرابطة، قبل مباراة اليوم وهتفت هتافات معادية للرابطة، ورفعت لافتات مختلفة اتهمت الرابطة بالفساد.

وبعد قرار الخصم، تراجع إيفرتون إلى المركز قبل الأخير في سلم ترتيب البريميرليج برصيد 4 نقاط، وبفارق الأهداف عن بيرنلي متذيل ترتيب الدوري الإنجليزي.