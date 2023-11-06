بعد العشب وشباك المرمى .. برشلونة يبيع جواهر من أرض كامب نو!

النادي أدرج الجواهر عبر موقعه الرسمي للجماهير.

أضاف نادي برشلونة عنصرًا جديدًا للبيع عبر الموقع الخاص بالمتجر الرسمي لهم، وهذا العنصر هو جواهر مصنوعة من عشب كامب نو.

تلك الجواهر مختلفة عن التي يتم العثور عليها في الطبقات الصخرية المختلفة، فهي مصعنة من بقايا الكربون في تربة ملعب كامب نو الجاري تجديده.

ويقوم برشلونة ببيع القطعة الواحدة من تلك الجواهر مقابل 15 ألف يورو، وهو رقم كبير للغاية بكل تأكيد، لكنه قد يفيد في إنقاذ خزائن النادي التي تعاني باستمرار.

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ولا تعد تلك هي المرة الأولى التي يستفيد فيها برشلونة من ملعبه كامب نو الذي يخضع لتجديدات في الوقت الحالي، حيث عرض أجزاء من عشبه للبيع قبل ذلك، كذلك قطع من شباك المرمى.

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جدير بالذكر أن برشلونة كان قد فشل في الصيف الماضي في حسم عودة ليونيل ميسي لظروفه المادية، قبل أن ينجح لاحقًا في تسجيل عدة صفقات جديدة.