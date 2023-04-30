بعد الطرد أمام أوراوا .. عقوبة قاسية من الهلال ضد سالم الدوسري!

سالم الدوسري لن يسلم من العقوبات بعد ما بدر منه في النهائي الآسيوي

shahid

يبدو أن الطرد الذي حصل عليه سالم الدوسري جناح الهلال في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا ريد الياباني، لن يمر مرور الكرام، من جانب إدارة الزعيم.

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وحصل الدوسري على كارت أحمر في الدقيقة 86 من زمن مباراة الهلال وأوراوا، لتقوم الجماهير بتحميله مسؤولية التعادل، بعدما قام بالتعدي على لاعب الفريق الياباني بالضرب بدون كرة.

وكشف الإعلامي الرياضي عبد الرحمن الفريح عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، عن أن إدارة الهلال ستوقع عقوبة قاسية على الدوسري، بسبب حصوله على الكارت الأحمر في النهائي الآسيوي.

وجاء نص تغريدة الفريح كالآتي: "صدر قرار داخلي بعد النهائي البارحة، بخصم 50% من مرتب اللاعب الذي تحصل على كارت أحمر، في إشارة واضحة إلى غضب إداري من تصرف اللاعب".

الهلال يحتاج للانتصار على أوراوا بأي نتيجة في مباراة الإياب يوم السبت 6 مايو القادم، أو التعادل لأكثر من هدف، من أجل حسم لقب دوري أبطال آسيا، بعد انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل بهدف لمثله.

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