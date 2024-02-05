بعد الشتاء المخيب .. كوت ديفوار تُقدم الحل "الصيفي" السحري لوسط الأهلي

الأهلي لم يجلب أي لاعب أجنبي جديد في سوق الانتقالات الشتوي

SHAHID

خيب الأهلي آمال جماهيره العريضة بهدوء وسكون تام في سوق الانتقالات الشتوي الأخير، وذلك رغم الحديث القوي قبل انطلاقه حول دعم الفريق بعدد من اللاعبين الأجانب الكبار لمساعدته على مناافسة الهلال والنصر على صدارة دوري روشن، حيث يتواجد ثالثًا خلفهما.

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الأهلي اكتفى بأجانبه الـ8 المتواجدين معه منذ الصيف رغم وجود الحاجة لإنعاش الوسط واستبدال عدد من العناصر الأجنبية في الدفاع والهجوم، والغريب أن النادي كان أمامه فرصة ذهبية لنقل خط وسطه نقلة نوعية للأمام لكنه فرط بها بغرابة شديدة!

الفرصة الذهبية تلك كانت باسم "سيكو فوفانا" الذي لم ينجح في إقناع النصر ومدربه لويس كاسترو بالإبقاء عليه حتى نهاية الموسم ورحل معارًا إلى الاتفاق، ذلك القرار جاء رغم تألق اللاعب الملفت مع منتخب بلاده، كوت ديفوار، في كأس أمم إفريقيا ومساهمته الجادة في الوصول إلى نصف النهائي.

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فوفانا صنع ثنائيًا ذهبيًا مع فرانك كيسييه نجم وسط الأهلي في وسط ملعب كوت ديفوار، ثنائي حصد إعجاب وتقدير الجميع، والجميل أن الانسجام بينهما كان في أعلى درجاته، حيث تقاسما الأدوار الدفاعية والهجومية بشكل ممتاز، هذا بخلاف الروح القتالية والحماس اللذان أظهراه خلال البطولة ومشوار المستضيف الصعب جدًا والدرامي خلالها.

منتخب كوت ديفوار قدم حلًا سحريًا لإدارة الأهلي لتحسين خط الوسط الصيف القادم ودون إنفاق الكثير من الأموال، بل الاحتفاظ بالجزء الأكبر من الميزانية لدعم الهجوم والدفاع، إذ أن نقل ثنائية كيسييه فوفانا من أبيدجان إلى جدة لن تكون صعبة ومكلفة في ظل رغبة النصر بالتخلص من الأول بأي طريقة.

أرقام اللاعبين في كأس أمم إفريقيا ممتازة وتُعبر جيدًا عن مستواهما، لاعب الأهلي سجل هدف من ركلة جزاء وصنع آخر ضمن 4 فرص مصنوعة، وقد بلغت دقة افتكاك الكرة عنده 85%، فيما لاعب الاتفاق الجديد سجل هدفًا وصنع آخر ضمن 3 فرص وقد بلغت نسبة نجاح تمريراته في نصف ملعب الخصم 84%.

صحيح أن فوفانا لعب مع منتخب بلاده في مركز صانع الألعاب أو لاعب الوسط المتقدم للهجوم، لكنه يمتلك من القدرات الدفاعية ما يسمح له بالتواجد في الوسط بجانب كيسييه، وقد لعب هذا الدور في النصر بالفعل وأجاد به، ولذا اللاعبان يستطيعان اللعب معًا في وسط ثنائي ضمن طريقة لعب 4-2-3-1 أو ثلاثي في 4-3-3 بحيث يُمنح فوفانا المهاجم الهجومية أكثر.

فوفانا فرصة ذهبية للأهلي، سواء لانسجامه مع كيسييه، أو لانخفاض تكلفته المالية، أو لانسجامه بالفعل مع أجواء الدوري السعودي، أو لقدراته الهجومية والدفاعية الجيدة والأولى لم تُكتشف جيدًا في النصر ... فرصة يجب تقييمها ودراستها جيدًا من إدارة الراقي حتى نهاية الموسم لاتخاذ القرار المناسب في الصيف.

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