بعد السقوط أمام السعودية .. واندا تُوجه رسالة إلى الأرجنتين

واندا نارا تواصل إثارة الجدل!

وجهت واندا نارا عارضة الأزياء الأرجنتينية وشريكة ماورو إيكاردي مهاجم منتخب الأرجنتين السابق رسالة إلى منتخب بلادها بعد السقوط أمام السعودية في كأس العالم.

واندا تتمتع برحلة رومانسية إلى جزر المالديف مع شريكها إيكاردي مهاجم جلطة سراي، ويبدو أن الزوجين قد تجاوزا الخلاف الأخير بينهما، حيث ينشران مغامراتهما على وسائل التواصل الاجتماعي.

في غضون ذلك، بدأت الأرجنتين أمس الثلاثاء مغامرتها في كأس العالم 2022 ضد السعودية والتي انتهت بسقوط راقصي التانجو بهدفين مقابل هدف أمام الصقور الخضر، وخلال المباراة قامت واندا بنشر سلسلة من المنشورات.

قبل أن تقوم بحذف بعضها في وقت لاحق بعد الهزيمة المفاجئة للألبيسيليستي ومع ذلك، لم تحذف المنشورات التي نشرتها في نفس الوقت حول استمتاعها بأجواء جزيرة المالديف.

ونشرت على موقع تويتر رسالة تبعث الأمل بعد هزيمة الأرجنتين أمام السعودية وكتبت: "لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه".

Todavía Falta mucho ❤️🙏🏼🇦🇷 — wan (@wanditanara) November 22, 2022

في الوقت نفسه، نشرت واندا على صفحتها الشخصية عبر إنستجرام صور لوجبة الإفطار التي كنت تأكله أثناء وجودها في جزر المالديف.