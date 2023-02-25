بعد الخروج من الدوري الأوروبي .. تشافي: الفوز بالدوري والكأس يجعل موسم برشلونة جيدًا!

تشافي يطوي صفحة مانشستر يونايتد ويستعد للدوري!

تحدث تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، عن أهمية نسيان مباراة مانشستر يونايتد، والتركيز على البطولات الأخرى للفريق بالموسم.

وودع برشلونة الدوري الأوروبي، من ملحق دور الـ 16، بعد الهزيمة من مانشستر يونايتد، 4-3، حصيلة المبارتين.

وفي حديث تشافي بالمؤتمر الصحفي لمباراة ألميريا، قال:" في الوقت الحالي نحن متصدرون الدوري، ولدينا كأس الملك، وبعد تحقيق لقب السوبر، نسعى لإضافة آخر، في نادٍ كبير مثل برشلونة، تحقيق ذلك يكون الموسم جيدا".

وأضاف:" في غرفة الملابس نقوم بعملنا، كان بإمكاننا الفوز، لكننا واجهنا الهزيمة، قدمنا صورة جيدة ولم نعد نتحول إلى النقد بعد الآن، لأنه في هذا النادي الكبير، نغلق الصفحات، ونفوز بالقادم".

وفي حديثه عن اللاعبين قال:" يعرف ليفاندوفسكي أنه يعمل في مشروع على المدى الطويل، ويساعد في تطوره، ديمبلي عاد للتدريبات أمس، وأراوخو تعافى، ولكن لن يلحق مباراة ألميريا، لكن نأمل عودته الخميس القادم".

ويستعد برشلونة لمواجهة ألميريا غدًا، في مشواره بالدوري الإسباني، الذي يتصدره بفارق ثماني نقاط بينه وبين ريال مدريد.