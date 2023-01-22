بعد الحكم على يوفنتوس .. نابولي يواجه المتاعب بسبب صفقة أوسيمين

نابولي في ورطة!

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن وقوع نادي نابولي في ورطة مماثلة لتلك التي عانى منها يوفنتوس قضائيًا مؤخرًا بسبب تضخيم مدخلاته المادية.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "لا ريبوبليكا"، والتي أكدت أن المدعي العام الإيطالي قد طالب بالتحقيق في صفقات نابولي الذي يمر بموسم مذهل.

وأوضحت الصحيفة أن نابولي وعدة أندية أخرى كانوا محل شك في بداية القضية التي عانى منها يوفنتوس لكن تم تأجيل التحقيق في الأمر لوقت لاحق.

ويرى المدعي العام أن صفقة انضمام اللاعب فيكتور أوسيمين لصفوف نابولي قد تمت بمبلغ لا يتناسب مع إمكانيات اللاعب، في الوقت نفسه ترك النادي الإيطالي عدة لاعبين لأندية الدوري الفرنسي بمبالغ أعلى بكثير من إمكانياتهم الفنية.

جدير بالذكر أن يوفنتوس كان قد عانى من خصم 15 نقطة من رصيده في الموسم الجاري في الدوري الإيطالي، وهو حكم قد يتعرض نابولي لمثله لو ثبُت تلاعبه في قيمة الصفقات التي ضمها والتي باعها.