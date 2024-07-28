بعد الجدل الكبير .. اللجنة الأولمبية تمسح فيديو حفل افتتاح باريس 2024!

بعض الفقرات لم تلاقي ترحيب الكثيرين

قامت اللجنة الأولمبية بمسح الفيديو الخاص بحفل افتتاح الألعاب الأولمبية الصيفية باريس 2024 عقب الجدل الكبير والاعتراضات.

الحفل الذي أقيم الجمعة شهد مجموعة من الفقرات التي أثارت الجدل مثل تجسيد لوحة العشاء الأخير لليوناردو دافينشي من قبل مجموعة من الفنانين المتحولين جنسياً، وكذلك المغني فيليبي كاترين الذي ظهر عارياً ويجسد الرب الإغريفي ديونيسيس ضمن نفس المشهد الخاص بالعشاء الأخير.

وعند الولوج لقناة يوتيوب الخاصة بالألعاب الأولمبية على يوتيوب وتشغيل الفيديو الخاص بحفل الافتتاح، تظهر رسالة بأن الفيديو غير متاح، رغم أن حفلات الافتتاح للدورات السابقة متاحة، وكذلك محتوى البطولة الحالية من عدة رياضات.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتلقى حفل الافتتاح ردود أفعال سلبية كثيرة، إذ وُصف بأنه يهين الديانة المسيحية بسبب تجسيد لوحة العشاء الأخير، كما تم انتقاده بسبب ترويجه للعنف بحسب البعض من وسائل الإعلام بسبب الفقرة الغنائية التي أظهرت الملكة السابقة ماري أنطوانيت تغني برأس مقطوعة.

الحفل الذي أقيم مساء الجمعة كان سابقة تاريخية لكونه أقيم خارج ملعب وعلى ضفاف نهر السين الشهير بالعاصمة الفرنسية، وضمن عدة أماكن تاريخية بالمدينة الفرنسية، عكس الدورات السابقة التي كانت تقام فعاليات افتتاحها عادة داخل الملعب الأولمبي.