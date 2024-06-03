بعد الثلاثية التاريخية .. ثنائي الهلال يفاجئ جورج جيسوس بقرار الرحيل!

بعد ثلاثية الدوري والكأس والسوبر..

تلقى الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي الهلال، بقيادة البرتغالي جورج جيسوس، أنباءً صادمة، برحيل اثنين من عناصر الجهاز في الفترة المقبلة، بعد كتابة التاريخ مع الزعيم خلال موسم 2023-2024.

وحقق الهلال موسمًا استثنائيًا مع المدير الفني جورج جيسوس، بالتتويج بالثلاثية المحلية (دوري روشن السعودي، كأس خادم الحرمين الشريفين، كأس الدرعية للسوبر السعودي)، كما سجل رقمًا قياسيًا في موسوعة جينيس، كصاحب أكبر رصيد من الانتصارات المتتالية في تاريخ كرة القدم، برصيد 34 مباراة.

وأفادت صحيفة "ريكورد" البرتغالية، بأن جهاز جيسوس سيشهد تغييرات في الفترة المُقبلة، مع رحيل المعد البدني مارسيلو سامبايو، وكذلك أخصائي اللياقة البدنية كارلوس برونو.

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وكان سامبايو قد نشر رسالة عبر منصة (إنستجرام)، إنه خاض موسمًا رائعًا مع المدرب جيسوس في الهلال، بينما نقل إليه رغبته في التوقف وعدم تجديد عقده للموسم المقبل؛ لأنه يرغب في التواجد بجانب العائلة في البرتغال، بعد النجاحات التي حققها خارج بلاده.

وكان الهلال قد أعلن عن تجديد عقد جورج جيسوس لموسم آخر، وأوضح فهد بن نافل، رئيس المؤسسة غير الربحية، أن الإدارة قررت التجديد لموسم، من أجل إعادة تقييم عمله مع النادي، بعد كأس العالم للأندية 2025، والتي تشهد مشاركة الهلال ضمن 32 فريقًا، في تطور جديد لنسخة البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة لأول مرة.

وأثار قرار رحيل سامبايو وبرونو حالة من القلق الهلالي، خاصة بعدما قدم لاعبو الفريق مستويات بدنية وفنية هائلة خلال الموسم الماضي، حيث امتاز الفريق بحفاظ لاعبيه على معدلاتهم اللياقية والبدنية طوال فترات المباراة، والتي كانت تمنح الفريق قدرة العودة بعد التأخر في النتيجة خلال بعض اللقاءات.

وحقق الهلال أرقامًا قياسية جديدة في مسابقة دوري روشن السعودي، حيث بات الأكثر تسجيلًا للنقاط والأهداف بموسم واحد في تاريخ المسابقة، برصيد 96 نقطة و101 هدف، كما رفع رصيده من ألقاب كأس خادم الحرمين الشريفين، إلى 11 بطولة، ليصبح على بعد لقبين من معادلة الرقم التاريخي المسجل باسم الأهلي، البطل التاريخي لأغلى الكؤوس.