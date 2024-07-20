بعد التفوق على ريال مدريد في صفقة ليني يورو.. يونايتد يهدم حلم جديد لبرشلونة!

مانشستر يونايتد ينافس برشلونة في صفقة جديدة...

تمكن مانشستر يونايتد، من خطف توقيع ليني يورو، لاعب ليل الفرنسي، بشكل رسمي، خلال الأيام الماضية، بعد منافسة شرسة مع ريال مدريد، والآن تستهدف إدارة الشياطين الحمر، التعاقد مع هدف برشلونة.

وارتبط مانشستر يونايتد، بالتعاقد مع لاعب وسط دفاعي، في ظل الأنباء التي انتشرت حول رحيل كاسيميرو المحتمل خلال الميركاتو الصيفي، وبحسب ما ذكرته صحيفة "تيليجراف" الإنجليزية، فإن إدارة الشياطين الحمر تدرس التعاقد مع أوجارتي لاعب باريس سان جيرمان.

وأشارت الصحيفة الإنجليزية، إلى أن مانشستر يونايتد، قد وافق على الشروط الشخصية للتعاقد مع اللاعب صاحب الـ 23 عامًا، والذي لديه نفس وكيل أعمال ليني يورو، ووضعت إدارة الشياطين الحمر خطة بديلة في حال فشل التعاقد مع اوجارتي.

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وبحسب ما ذكرته "تيليجراف" فإن مانشستر يونايتد، في حال فشله في ضم اوجارتي قد يلجأ للتعاقد مع مارتن زوبيميندي، لاعب ريال سوسييداد، والذي يعد من أهداف برشلونة الأساسية خلال الميركاتو الصيفي.

جدير بالذكر أن مارتن زوبيميندي صاحب الـ 25 عامًا، والذي يرتبط مع سوسييداد بعقد حتى عام 2027، قد رفض عرضًا مقدمًا من آرسنال، للتعاقد معه قبل عدة أسابيع.