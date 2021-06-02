بعد التفاهم مع المدرب الجديد..لوكاكو يُعلن عن مستقبله مع إنتر

"تحدي الحفاظ على اللقب"

بعد رحيل المدرب أنتونيو كونتي رغم التتويج بلقب السيري آ، بات مستقبل أهم لاعبي الفريق على المحك. من سيرحل ومن سيبقى؟ بالأخص اللاعبين ذو القيمة السوقية الكبيرة التي يمكن أن يستفيد منهم النادي في أزمته المالية.

روميلو لوكاكو هو أحد أبرز الأسماء التي تداولتها وسائل الإعلام ربطاً بسوق الإنتقالات، ضمن إطار صفقة قد تُعيده إلى الدوري الإنجليزي من بوابة تشيلسي.

ماذا قال لوكاكو؟

في حديثٍ إلى إحدى الوسائل الإعلامية أكد المهاجم البلجيكي أنه مستمر مع بطل إيطاليا الذي يربطه به عقداً ساري المفعول.

وقال لوكاكو: "لقد تحدثت مع المدير الفني القادم، أتمنى أن أفصح عن إسمه لكن لن أتمكن من ذلك، والحديث كان إيجابي جداً، بالإضافة إلى التحدي المتمثّل بإعادة بالحفاظ على اللقب الموسم المقبل".

وأضاف: "أشعر بالسعادة في إنتر".

وداع كونتي

سُئل لوكاكو عن الرسالة المؤثرة التي نشرها لوكاكو بعد رحيل كوتي فأجاب: "كانت رسالتي صادقة جداً، ما وصلت اليه مؤخراً من مستوى كبير يعود الفضل به، يعتمد التكرار، إن كان على صعيد التمارين التكتيكية أو في المجهود الشخصي".

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وأضاف: "في بادئ الأمر كان الأمر يعتمد على النصائح الشخصية في أسلوب اللعب، كان يوجّه لي الانتقادات، البناءة طبعاً، لم يكن ينتقدني حباً بالانتقاد فقط، وإن كان هناك شخص يقوم بهذه الأمور للاعب يريد التكور مثلي فبالتأكيد أن مستواي سيتحسّن".

وختم بالقول: "عندما علمت أنه سيرحل كان الأمر معقداً وصعباً جداً، لأننا نملك مجموعة جائعة جداً للانتصارات، وتعمل بجد من أجل أهدافها لكن المشروع توقف بشكل مفاجئ".

مستقبل كونتي بعد الإنتر؟

ذكرت مصادر خاصة لجول إيطاليا أن أنطونيو كونتي في محادثات متقدمة مع توتنهام تمهيدًا لتولي قيادة السبيرز في الموسم المقبل.

ووفقًا للأنباء الأخيرة من جول إيطاليا، فإن المحادثات بين كونتي وإدارة دانييل ليفي تسير بصورة جيدة، وقد يتم تعيين المدرب الإيطالي في النادي اللندني خلال الساعات القليلة المقبلة.

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