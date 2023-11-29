بعد التعادل القاتل .. مبابي يهاجم نفسه بقوة ويخرج برسالة هامة!

مباراة حاسمة في المجموعة السادسة

يؤمن كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، أنه كان بإمكانه فعل المزيد خلال تعادل فريقه مع نيوكاسل يونايتد في الجولة الخامسة بدوري أبطال أوروبا.

مبابي لعب كأساسي في المواجهة التي انتهت بالتعادل 1/1، ونجح في تعديل النتيجة لصالح العملاق الفرنسي بهدف من ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء.

مبابي قال في تصريحات لشبكة "RMC Sport" بعد المباراة:"لقد أتيحت لي الكثير من الفرص ولم أسجل المزيد من الأهداف، كان يجب علي استغلالها بطريقة أفضل".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف:"أي شخص له عينين سيرى أننا سيطرنا كما يجب وحصلنا على العديد من الفرص للتسجيل، الآن أمامنا مباراة واحدة فقط متبقية وهدفنا هو الصعود في المركز الأول بالمجموعة، لذلك الرسالة واضحة بضرورة الفوز على بوروسيا دورتموند".

ويأتي انتقاد مبابي لنفسه بعدما أهدر فرصتين سهلتين بسبب الاستعراض أمام نيوكاسل، الأولى كانت في الشوط الأول عندما لعب الكرة بالكعب وتصدى لها حارس الماكبايز، والثاني في الشوط الثاني بمحاولته التسجيل من ركلة خلفية مزدوجة ولكنها ضاعت.

يذكر أن باريس يحتل المركز الثاني بالمجموعة السادسة لدوري الأبطال بـ7 نقاط، بفارق 3 نقاط عن بوروسيا دورتموند المتصدر، بينما يأتي كل من نيوكاسل وميلان بالمركزين الثالث والرابع بـ5 نقاط.