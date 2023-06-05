بعد التدابير الوقتية .. فيفا يرأف بحال الأهلي أكثر بخطوة جديدة تخص الصفقات

خطوة ستكون نجاحًا تاريخيًا لإدارة وليد معاذ

يبدو أن نجاح مجلس إدارة النادي الأهلي السعودي برئاسة وليد معاذ، في قضية حرمان الفريق من الصفقات الجديدة، لن يتوقف عند حد قبول المحكمة الرياضية الدولية "كاس"، طلب التدابير الوقتية فقط.

فيفا كان قد أصدر قراره قبل عدة أشهر، بحرمان الأهلي من التعاقدات لفترتي انتقالات "الصيف الجاري والشتاء المقبل"، على خلفية تراكم القضايا الخارجية عليه، لكن قبل أقل من شهر، أعلن كاس قبول طلب التدابير الوقتية، وتعليق قرار الحرمان من التعاقدات.

لكن الخبير القانوني أحمد الشيخي عاد وفجر مفاجأة جديدة حول هذه القضية، إذ أوضح أن هناك أنباء تشير إلى فيفا طلب من كاس الموافقة على طلب النادي الجداوي، مما يعني أنه تراجع عن العقوبة التي أصدرها.

وأوضح الشيخي أنه حال صحة هذه الأنباء التي وصلت له، فأنه يعد نجاحًا تاريخيًا للأهلي وللرياضة السعودية، مرجعًا الفضل في هذا الأمر لمحامي الراقي، الذي يشغل عدة مناصب في فيفا، إذ كتب: "اختيار المحامي لعب دورًا كبيرًا في هذا الإنجاز، فالرجل كان "قاضيًا" في FIFA حتى وقت قريب، ونظر قضايا منها لأندية سعودية، وهو يعمل حاليًا مع شريكه المؤسس الذي شغل هو الآخر منصبًا مهمًا في FIFA يتمثل بإدارة "لجانه المستقلة" ومنها لجنة الانضباط ولجنة الأخلاق ولجنة الاستئناف، ناهيك عن عمله ككبير مستشاري FIFA ورئيسه إنفانتينو".

يذكر أن الأهلي عاد حديثًا لدوري المحترفين بعد موسم شاق في دوري يلو للدرجة الأولى، وتعاقد مع ثلاث صفقات بالفعل منذ الشتاء الماضي، ستبدأ مهمتها مع الفريق في الصيف الجاري هي: عبد الله عطيف، سميحان النابت وفهد الرشيدي.