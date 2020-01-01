بعد التتويج بالثلاثية .. كم استقبلت وستستقبل خزينة الأهلي؟

كم حصل وسيحصل الأهلي من أموال بعد التتويج بالثلاثية التاريخية؟

نجح النادي الأهلي في تكرار إنجاز عام 2006، وذلك بتحقيقه الثلاثية بالتتويج بالدوري المصري وكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا، ليتساوى مع بايرن ميونخ الألماني وبرشلونة الإسباني، اللذان حققا هذا الإنجاز مرتين في تاريخيهما، فماذا أدخلت البطولات الثلاث أمولًا لخزينة القلعة الحمراء؟

الأهلي توج ببطولة الدوري، بعد منافسة شرسة مع الزمالك وبيراميدز، ولكن المارد الأحمر حسم لقب الدوري قبل نهايته بـ6 أسابيع، ليحصل على اللقب رقم 42 في تاريخه.

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المارد الأحمر تمكن من التتويج بكأس مصر على حساب طلائع الجيش، بعد الفوز عليه في النهائي بركلات الجزاء الترجيحية، ليرتفع عدد بطولاته إلى 37 بطولة كأس في تاريخه.

وفي مباراة تاريخية، نجح الأهلي في التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز على الزمالك في النهائي، بهدفين مقابل هدف واحد، ليحصل على البطولة التاسعة في تاريخه.

ونستعرض سويًا خلال السطور التالية، كم أدخلت تلك البطولات الثلاث أمولًا لخزينة النادي الأهلي؟

بطولة الدوري المصري

تقدر قيمة مكافأة بطل الدوري المصري الممتاز بـ2 مليون جنيه، يدفعها اتحاد الكرة للفريق البطل، بعد انتهاء البطولة بشكل رسمي، حيث تحصل مسؤولي القلعة الحمراء على المكافأة.

بطولة كأس مصر

بعد التتويج ببطولة كأس مصر، حصل النادي الأهلي على مبلغ مليون و500 ألف جنيه، وهي المكافأة التي يحصل عليها البطل دائمًا بتلك البطولة.

دوري أبطال إفريقيا

أما عن بطولة دوري أبطال إفريقيا، فأدخلت للأهلي ما يقرب الـ55 مليون جنيه، بواقع 2.5 مليون مكافأة التتويج ببطولة دوري الأبطال، ومليون دولار يدفعها الاتحاد الإفريقي للفريق الذي سيشارك في كأس العالم للأندية.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية في اليابان خلال شهر فبراير 2021، حيث يشارك بها الأهلي بصفته بطلًا لإفريقيا.

المجموع الكلي

وبذلك استقبلت خزينة النادي الأهلي ما يقرب لـ56 مليون جنيه مصري، وذلك بعد التتويج بالثلاثية هذا الموسم.

مكافآت مالية بالطريق

ويستعد الأهلي للمشاركة في 3 بطولات أخرى، وهي كأس السوبر المصري وكأس السوبر الإفريقي وكأس العالم للأندية، وهي البطولات التي ستضيف أمولًا لخزينة الأهلي.

بطولة كأس السوبر الإفريقي يحصل الفائز بها على مبلغ 200 ألف دولار، بينما الخاسر 150 ألف دولار، أما عن بطولة كأس السوبر المحلي يحصل الفائز على ما يقرب الـ2 مليون جنيه، والخاسر ما يقرب المليون ونصف المليون.

أما عن كأس العالم للأندية، فتختلف الجوائز المالية على حسب المراكز، حيث يحصل الفائز بها على 6 مليون دولار، والوصيف 5 مليون دولار، والمركز الثالث 4 مليون دولار، والرابع 3 مليون دولار، والخامس والسادس والسابع على مبلغ 2.5 مليون دولار لكل فريق.