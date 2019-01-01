بعد التتويج بأمم أفريقيا.. رفيق حليش يعلن اعتزال اللعب دوليًا

رفيق حليش يؤكد انتهاء مسيرته مع منتخب الجزائر

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

أكد قلب دفاع منتخب الجزائر وأحد أبرز نجومه في السنوات الأخيرة رفيق حليش انتهاء مسيرته مع الخضر بعد التتويج بأمم أفريقيا.

وكان منتخب الجزائر قد حصد كأس الأمم الأفريقية للمرة الثانية في تاريخه بعدما حقق الفوز في المباراة النهائية على منتخب السنغال بهدف مقابل لا شيء.

وعقب المباراة والاحتفالات بتسلم الكأس والميداليات، تحدث رفيق حليش عن نهاية مسيرته مع المنتخب بعد رحلة حافلة بالنجاحات.

وقال حليش: "أشكر الجماهير الجزائرية التي وفرت لنا كامل الدعم خلال البطولة ومنحتنا الحافز القوي من أجل التتويج والعودة إلى الوطن بالكأس"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 20, 2019

وأضاف: "قضيت مسيرة امتدت لـ 12 عامًا مع منتخب الجزائر وحان الوقت لأن أضع حدًا لها بعد كل ما تم تحقيقه خلال هذه الفترة"

وتابع: "شاركت مع زملائي في إسعاد الشعب الجزائري من خلال التأهل لكأس العالم نسختي 2010 في جنوب أفريقيا و 2014 في البرازيل، فضلًا عن التتويج بكأس أمم أقريقيا الآن، لا يمكنني تمني مسيرة أفضل من تلك"

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يذكر أن رفيق حليش كان قد شارك كبديل خلال كأس الأمم الأفريقية، حيث لم يكن الخيار الأول في مركز قلب الدفاع بالنسبة للمدرب جمال بلماضي.