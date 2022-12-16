بعد التألق في كأس العالم .. نجم المغرب على رادار عملاق الدوري الإسباني

أبواب إسبانيا تُفتح أمام نجم المغرب

شهد كأس العالم 2022 تألق كبير لمنتخب المغرب، بعد وصوله إلى نصف نهائي كأس العالم في إنجاز تاريخي للمنتخبات العربية والإفريقية، قبل الهزيمة أمام فرنسا والانتقال لخوض مباراة تحديد المركز الثالث ضد كرواتيا.

منتخب المغرب الذي فاجئ العالم وأصبح الحصان الأسود للبطولة، فتح أبواب لانتقال نجومه من أنديتهم إلى أندية أكبر بالتزامن مع اقتراب فتح سوق الانتقالات الشتوية شهر يناير القادم.

أفاد موقع "Sudinfo" البلجيكي أن فالنسيا، مهتم بضم سليم أملاح لاعب خط وسط ستاندار لييج.

اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا شارك في الدور نصف النهائي ولكن تم استبداله في الدقيقة 78 حيث كان الفريق يبحث عن طريقة للعودة إلى المباراة ضد فرنسا.

أملاح انضم إلى ستاندار لييج في عام 2020 من موسكرون، وخاض 97 مباراة في جميع المسابقات وسجل 31 هدفًا وقدم 11 تمريرة حاسمة حتى الآن، كما خاض 9 مباريات هذا الموسم وسجل أربع أهداف وصنع هدفًا.

وتحدث روني ديلا مدرب الفريق البلجيكي، عن رغبته في بقاء أملاح في النادي، لكن يبدو أن هذا لن يحدث حيث أن كلا الطرفين يرغب في الانتقال خلال سوق انتقالات يناير.