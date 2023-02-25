بعد الإفراج عنه .. جرينوود يستعد لاستقبال طفله الأول

علي سمير
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Mason GreenwoodGetty
ماسون جرينوودمانشستر يونايتدثقافةالدوري الإنجليزي الممتاز

عائلته على دراية بالأمر وترحب بالمولود الجديد

بعد أسابيع قليلة من إسقاط التهم الموجهة ضده، يستعد المهاجم الشاب ميسون جرينوود لاستقباله طفله الأول، بعد اتهامه باغتصاب فتاة العام الماضي.

اللاعب البالغ من العمر 21 سنة تم القبض عليه في يناير 2022 بتهمة محاولة الاغتصاب والاعتداء على فتاة، قبل أن تغلق شرطة مانشستر القضية بشكل كامل خلال شهر فبراير الجاري.

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية، إن مهاجم مانشستر يونايتد علم مؤخرًا بأن صديقته حامل، كما أن عائلته على دراية بالأمر في انتظار وصول الطفل في الصيف القادم.

ويأتي ذلك ليؤكد استقرار الحياة الشخصية بالنسبة لجرينوود في الوقت الحالي، ولكن مصيره مع مانشستر يظل مجهولًا، بسبب قيام النادي بالتحقيق معه بشكل داخلي رغم قيام الشرطة بإسقاط التهم الموجهة ضده.

وارتبط اللاعب بالرحيل عن الشياطين الحمر الصيف القادم، لعدم ترحيب فريق السيدات بالنادي بوجوده ضمن فريق الرجال، وسط اهتمام من نادي فنربخشه التركي بالحصول على خدماته.

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