بعد الإصابة الطويلة .. حل واحد أمام الهلال لعدم دفع رواتب نيمار

هل يستطيع الهلال الوصول لهذا الحل؟

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كشف المحامي الدولي التونسي علي عباس، عن الطريقة الوحيدة التي قد تجعل نادي الهلال لا يدفع رواتب النجم البرازيلي نيمار جونيور، بعد الإصابة القوية التي تعرض لها مؤخرًا.

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نيمار تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي والغضروف، خلال مباراة البرازيل أمام أوروجواي، بتصفيات أمريكا الجنوبية، المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وقال عباس خلال تصريحات لصحيفة "الرياضية": "الهلال مُلزم بدفع الرواتب الشهرية للبرازيلي نيمار خلال فترة الإصابة، كما أنه سيحصل على تعويض قيمته 7 ملايين يورو، من جانب الاتحاد الدولي "فيفا".

وأشار المحامي الدولي إلى أن الحل الوحيد لعدم دفع الهلال لرواتب نيمار، هو تنازل اللاعب نفسه عنها أو خفضها خلال فترة الإصابة، كما فعلها العديد من اللاعبين مع أنديتهم بعد إصابتهم.

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واختتم عباس تصريحاته مشددًا على أنه لا يصح لأي نادٍ وضع بندًا بتقليص أو إيقاف مرتبات اللاعب في حال إصابته مع منتخب بلاده إصابة طويلة المدى، حتى لو كان هذا البند مكتوبًا في عقد نيمار سيكون باطلًا ولا يعتد به.

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