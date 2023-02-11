خوفًا من اللعب المالي النظيف .. "نجوم مانشستر سيتي في حيرة بسبب الرواتب"

أكد ريو فرديناند أن نجوم كرة القدم يتأثرون بشكل كبير بكل ما يثار حولهم حتى لو لم يكن يمسهم بشكل كامل، متحدثًا عن أزمة التحقيقات والعقوبات المنتظرة لمانشستر سيتي الإنجليزي بسبب اتهامات خرق قواعد اللعب المالي النظيف.
وقال فرديناند في تصريحات نقلتها "ديلي ميل": "أعتقد أن اللاعبين سينظرون إلى الموقف ويقولون لأنفسهم هل سنبقى في تلك المسابقة؟ هل سيتم خصم نقاط منا أو سنتعرض للهبوط؟".
وأضاف: "قد يسألون أنفسهم حتى إذا ما كانوا سيتلقون الرواتب الخاصة بهم في النهاية، هكذا هي نظرتهم للأمور في الوقت الحالي".
وأكمل تصريحاته: "لكن في النهاية اللاعبين لا يمكن أن يتأثروا بما يحدث في الأعلى، لقد كنت في مانشستر يونايتد وأعلم ما أتحدث عنه جيدًا".
جدير بالذكر أن فرديناند كان قد حضر فترة صعبة في مانشستر يونايتد عندما تم بيع النادي لمالكه الحالي وخرجت الجماهير في مظاهرات اعتراضًا على عملية البيع.
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