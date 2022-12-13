بعد الانتقادات التي تعرض لها .. أبو بكر يرد الجميل للنصر

المهاجم الكاميروني انتقده البعض بعد موقفه مع رئيس النصر عند عودته من كأس العالم قطر 2022

انتقادات كثيرة تعرض لها الكاميروني فينسنت أبو بكر؛ مهاجم النصر السعودي، منذ العودة من المشاركة مع منتخب بلاده في كأس العالم قطر 2022، بعد موقفه مع ناديه السابق بورتو الإيطالي، وهو ما لم يحدث مع العالمي.

الكاميروني قاد بلاده لتحقيق فوز تاريخي أمام البرازيل، بهدف نظيف سجله هو، بجانب أنه قاد ريمونتادا أمام صربيا، فسجل هدفًا وصنع آخر بعد نزوله بديلًا، ليخطف نقطة التعادل بنتيجة 3-3.

وقبل عودته للرياض، اتجه أبو بكر لإيطاليا لإهداء رئيس ناديه السابق بورتو الإيطالي، قميصه في المونديال، وهو ما لم يفعله مع رئيس النصر مسلي آل معمر، خلال الأيام الماضية، مما عرضه لانتقادات الجماهير والإعلاميين النصراويين.

لكن اليوم الثلاثاء، نشر أبو بكر صورته رفقة رئيس العالمي، في مكتبه، مهديًا إياه قميصه في كأس العالم، أسوة بما فعله مع رئيس النادي الإيطالي.

يذكر أن الأسود غير المروضة ودعوا المونديال من دور المجموعات، بعدما حصدوا أربع نقاط، إذ خسروا أمام سويسرا، ثم تعادلوا أمام صربيا، واختتموا مشاركتهم بفوز تاريخي أمام منتخب البرازيل بهدف نظيف.