"كريزة" النصر الناقصة و"صخرة" يحتاجها الاتحاد .. نجوم من الأهلي المصري يفتقدهم دوري روشن السعودي

الأهلي نال إعجاب الجميع في السعودية ونجومه محل تقدير كبير

أثار الأهلي إعجاب الجميع في السعودية بأدائه في كأس العالم للأندية، على الأقل خلال مباراة الاتحاد والشوط الأول أمام فلومينينسي، وقد نال عديد لاعبيه إشادة من مختلف الشرائح الجماهيرية والإعلامية.

تجربة اللاعب العربي والمصري تحديدًا في الدوري السعودي حظيت بالنجاح غالبًا، وآخر تلك التجارب الثنائي طارق حامد وأحمد حجازي، الأول ساهم في فوز الاتحاد بالدوري ومتألق مع ضمك حاليًا، فيما الثاني يُعد أحد أفضل المدافعين في الدوري منذ ارتدائه قميص العميد ومن ثم حمل شارة قيادته.

وما رأيناه من جوع ورغبة وحماس وروح قتالية من الثنائي وياسين بونو ومراد باتنا وكذلك من نجوم الأهلي خلال مونديال الأندية يُرجح كفتهم وكفة اللاعب العربي الجائع للنجاح عمومًا على عديد الأجانب القادمين من أوروبا ويظنون أن السعودية محطة للاعتزال الهادئ ولا يكون لديهم الاستعداد الكامل لبذل قصارى جهدهم مع أنديتهم، مثل كريم بنزيما الذي لم يُقدم شيئًا يُذكر مع العميد حتى الآن وخاصة في البطولة العالمية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

العملاق القاهري يضم العديد من الأسماء القادرة على النجاح في الدوري السعودي، بل حتى المدرب مارسيل كولر وكنا قد تحدثنا عنه في موضوع سابق وعن قدرته قيادة أي فريق من الكبار في المملكة، نستعرض هنا أبرز 4 نجوم يستطيعون صناعة الفارق مع الأندية السعودية.

1- محمد الشناوي

حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر ارتبط كثيرًا بالانتقال للدوري السعودي، خاصة النصر، حتى يمكننا أن نطلق عليه "كريزة العالمي المفقودة" في ظل قلة خبرات حارسه الشاب نواف العقيدي.

ربما حان الوقت لتحويل ذلك الارتباط إلى تعاقد حقيقي، خاصة أن هناك حاجة في الفريق العاصمي وكذلك الاتحاد لحارس مرمى يتمتع بجودة وشخصية قيادية وخبرة قارية ودولية كبيرة وكل هذا يتوفر في الحارس المصري.

2- محمد عبد المنعم

نحن نتحدث هنا عن أفضل مدافع داخل القارة السمراء ربما، أو على الأقل بين أفضل 3، عبد المنعم مدافع شاب يتمتع بالجودة العالية والروح القتالية والشخصية القيادية وكذلك يُجيد الكرات الهوائية في الحالة الهجومية.

الحاجة لمدافع صلب كـ"الصخرة" موجودة لدى عديد الأندية السعودية، والأهلي والاتحاد على رأسها، وعبد المنعم يستحق تمامًا التضحية المالية لجلبه .. ماذا لو لعب بجانب حجازي في الاتحاد!

3- مروان عطية

لاعب وسط مصري مثالي، يستطيع تأدية القدرات الدفاعية والهجومية في الوسط، وفوزه بلقب أحسن لاعب في مباراة الأهلي والاتحاد خير دليل.

مروان قادر على التألق في الملاعب السعودية، سواء لجودته وإمكانياته الكبيرة أو عقليته وشخصيته القوية، والجميل أنه يُتوج كل ذلك بحماس وروح قتالية كبيرة.

4- محمود عبد المنعم كهربا

الجمهور السعودي يعرف كهربا جيدًا، فقد سبق أن تألق مع الاتحاد حين لعب له معارًا من الزمالك، وقد استعاد مؤخرًا مستواه الممتاز بعد تجاوزه المشاكل التي كانت محيطة به.

كهربا قادر على اللعب في كل مراكز الهجوم، يستطيع صناعة الأهداف وإحرازها، يلعب بروح كبيرة وغيرة هائلة على القميص، وتلك كلها مؤهلات تضمن له النجاح في السعودية.

ختامًا ندرك جيدًا أن الدوري السعودي ربما تجاوز اللاعب العربي ووجه بوصلته للناشطين في الدوريات الأوروبية، لكن وكما أسلفت تبقى الروح والحماس والخوف على الفريق صفات تضمن وجودها في هذا اللاعب أكثر من الأجنبي القادم بحسابات أخرى قد لا تناسب طموحات المسؤولين في المملكة.