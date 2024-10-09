بعد الاعتزال.. أندريس إنييستا يتجه للتدريب ويختار 3 لاعبين من برشلونة!

هذا الثلاثي وقع عليه اختيار الرسام كي يبدأ مسيرته التدريبية معه..

تحدث الأسطورة الإسباني أندريس إنييستا عما ينتوي أن يفعله بعد أن اعتزل لعب كرة القدم بشكل رسمي عن عمر يناهز 40 عامًا.

وقال إنييستا في تصريحات لبرنامج "El Partidazo de COPE" الإسباني الشهير إنه سيحاول اقتحام عالم التدريب، مستفيدًا من المدربين الذين تعلم منهم كل شيء وذكر لويس فان خال وفرانك ريكارد وبيب جوارديولا وإرنستو فالفيردي.

وتحدث عن اللاعبين الثلاثة من جيل برشلونة الحالي الذين سيود أن يكونوا معه في فريقه حين يكون مدربًا، فأجاب: "تير شتيجن.. بيدري.. أنسو فاتي".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وذكر إنييستا كم كان من الصعب أن يودع عالم كرة القدم قائلًا: "كانت لحظات مفعمة بالمشاعر، حين أسترجع شريط الأحداث أود أن الفيلم قد أعيد من أوله".

كما ذكر إنييستا أن أفضل هدف سجله في مسيرته هو هدفه في شباك منتخب هولندا والذي توج إسبانيا ببطولة كأس العالم الوحيدة في تاريخها، إضافة إلى هدفه في تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج.