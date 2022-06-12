بعد الاعتداء على صحفي جزائري ..مطالب بإيقاف إيتو مدى الحياة!

مذيع قنوات بي إن ينتقد ما فعله رئيس الاتحاد الكاميروني

طالب أيمن جادَه المذيع بقنوات "بي إن سبورتس" الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بإيقاف صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني عن جميع الأنشطة الرياضية المختلفة.

نجم برشلونة وإنتر السابق، شوهد وهو يقوم بالاعتداء على صحفي جزائري، بعد خروجه من ملعب 974 الذي استضاف مواجهة البرازيل وكوريا الجنوبية في دور الـ16 عشر بكأس العالم قطر 2022.

إيتو دخل في شجار مع الصحفي، وتم التقاط مقاطع فيديو عديدة لأسطورة الكاميرون وهو يعتدي عليه بالضرب، مما أدى إلى كسر الكاميرا الخاصة به.

ومن جانبه علق أيمن جادَه على هذه الواقعة قائلًا:"الاعتداء الوحشي الذي قام به صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني على صحفي جزائري هو سقوط أخلاقي وتصرف مرفوض تمامًا".

إن الاعتداء الوحشي الذي قام به صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم على صحفي جزائري هو سقوط أخلاقي وتصرف مرفوض تماماً..وكونه رئيس اتحاد ونجم سابق يفرض عليه المزيد من القيود الأدبية ليكون قدوة،أطالب الفيفا بوقفه مدى الحياة عن أي نشاط رياضي ومنعه من حضور البطولات الكروية. — أيمن جادَه (@aymanjada) December 6, 2022

وأضاف:"كونه رئيس اتحاد ونجم سابق يفرض عليه المزيد من القيود الأدبية ليكون قدوة، لذلك أطالب الفيفا بإيقافه مدى الحياة عن أي نشاط رياضي ومنعه من حضور البطولات الكروية".

جدير بالذكر أن الصحفي الجزائري سعيد ماموني الذي تعرض للضرب من إيتو، نشر مقطع فيديو عبر حسابه بموقع "يوتيوب" للحديث عن الواقعة، وكشف عن قيامه بتقديم شكوى للشرطة ضد النجم الكاميروني السابق.