بعد الاجتماع مع وكيله .. ديكو يتعهد بجلب جناح إسبانيا إلى برشلونة

صفقة محتملة للنادي الكتالوني

قرر نادي برشلونة الإسباني، المضي قدمًا في سباق التعاقد مع داني أولمو لاعب لايبزيج، والذي يشارك حاليًا مع منتخب إسبانيا في يورو 2024.

أولمو سبق له الارتباط ببرشلونة أكثر من مرة على مدار الأشهر بل السنوات الماضية، ويبدو أن الأمور ستكون أكثر من جدية خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

صحيفة "سبورت" الإسبانية، قالت أن ديكو المدير الرياضي لبرشلونة، جلس مع وكيل جناح لايبزيج هذا الأسبوع، وأخبره أنه مستعد لبذل قصارى جهده لجلب اللاعب إلى النادي الكتالوني.

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ووعد البرتغالي وكيل نجم لايبزيج، بأنه فور حصول برشلونة على الضوء الأخضر بخصوص قاعدة 1:1 للعب المالي النظيف من الدوري الإسباني، سيتم السير بخطوات رسمية لضم أولمو.

وأشارت سبورت إلى أن موقف ديكو قوبل برد إيجابي من وكيل اللاعب، والذي أكد له على أن الشروط الشخصية لن تمثل له أي مشكلة.

ويعتبر العائق الأكبر أمام برشلونة هو سعر اللاعب، لأن لايبزيج سيطلب مبلغ 60 مليون يورو للتخلي عنه، وهي قيمة الشرط الجزائي في عقده، ويمكن تفعيله حتى منتصف يوليو القادم، على أن يرتفع سعر اللاعب بعدها.