بعد الاجتماع معه.. نيوكاسل يستقر على مدربه الجديد

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اقترب نيوكاسل من إنهاء اتفاقه مع مدربه الجديد، حيث استقرت إدارة الماجابيس على اسم باولو فونسيكا لخلافة ستيف بروس في سانت جيمس بارك.

وكانت الإدارة الجديدة للنادي الإنجليزي قد أقالت ستيف بروس بعد البداية التعيسة للموسم الجديد، وبعد ذلك طُرحت العديد من الأسماء لقيادة المشروع الضخم الجديد لنيوكاسل.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "تلجراف" فإن مسؤولي نيوكاسل قد عقدوا اجتماعًا مع فونسيكا في الساعات القليلة الماضية، وبدت المحادثات بين الطرفين إيجابية للغاية.

مدرب روما السابق سوف يتقاضى مع نيوكاسل 6 ملايين جنيه استرليني، إلى جانب حصوله على عقد طويل الأمد لبناء الفريق يمتد لمدة ثلاثة أعوام.

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فونسيكا يمتلك مسيرة طويلة في عالم التدريب، فأشرف على تدريب العديد من الفرق البرتغالية من 2007 وحتى 2016 أبرزهم على الإطلاق العملاق بورتو.

تجربة صاحب الـ48 عامًا الأفضل على الإطلاق كانت مع شاختار من 2016 إلى 2019، حيث هيّمن على الدوري الأوكراني وكافة البطولات المحلية.

بعد ذلك توجه فونسيكا للعمل مع روما وجلس في العاصمة الإيطالية لعامين وكانت أبرز إنجازاته هناك قيادة الفريق لنصف نهائي الدوري الأوروبي في الموسم الماضي.

الجدير بالذكر أن نيوكاسل سيدخل مباراة كريستال بالاس المقبلة بمدرب مؤقت، على أن تبدأ مهمة فونسيكا الفعلية بمواجهة صعبة أمام تشيلسي بالدوري الإنجليزي.

كما تجدر الإشارة إلى أن نيوكاسل يحتل المركز قبل الأخير في ترتيب البريميرليج برصيد 3 نقاط من 8 جولات.